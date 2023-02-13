Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года

Стал известен список претендентов на попадание в команду года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), сообщает Sport 24.
В символическую сборную 2022 года попадут 11 из 26 футболистов.
Отмечается, что вратарь, три защитника, три полузащитника и три нападающих, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в команду года. Оставшееся место будет отдано полевому игроку, набравшему следующее наибольшее количество голосов.
Вратари
Алиссон Беккер ("Ливерпуль", Бразилия)
Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)
Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)
Защитники
Жоау Канселу ("Манчестер Сити"/"Бавария", Португалия)
Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада)
Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды)
Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", Хорватия)
Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
Тео Эрнандес ("Милан", Франция)
Антонио Рюдигер ("Челси"/"Реал", Германия)
Тьяго Силва ("Челси", Бразилия)
Полузащитники
Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, Англия)
Каземиро ("Реал"/"Манчестер Юнайтед", Бразилия)
Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
Энцо Фернандес ("Ривер Плейт"/"Бенфика"/"Челси", Аргентина)
Гави ("Барселона", Испания)
Лука Модрич ("Реал", Испания)
Педри ("Барселона", Испания)
Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай)
Нападающие
Карим Бензема ("Реал", Франция)
Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд/"Манчестер Сити", Норвегия)
Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона", Польша)
Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)
Неймар (ПСЖ, Бразилия)
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"/"Аль-Наср», Португалия)
Команда года будет объявлена на церемонии вручения наград ФИФА The Best в Париже 27 февраля 2023 года.
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