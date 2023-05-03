Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Месси готовят "самое большое предложение в истории футбола"

Месси готовят "самое большое предложение в истории футбола"
©twitter.com/imessi

Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Лионеля Месси становится переход в клуб из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации, предоставленной L'Équipe, футболист не намерен оставаться в ПСЖ после истечения срока его текущего контракта, который заканчивается летом этого года. Его будущее в клубе уже было неопределенным, а несанкционированное отсутствие и последующее двухнедельное отстранение Лео послужили убедительным доказательством для ПСЖ о том, что продление контракта с Месси не стоит активировать.

Согласно этим данным, переход в клуб из Саудовской Аравии сейчас является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Месси. Ему делают "самое большое предложение в истории футбола". Предполагается, что контракт, который ему предложат, будет рассчитан на несколько лет. До конфликта с ПСЖ окружение Месси серьезно рассматривало возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии.

Известно, что "Аль-Хиляль" заинтересован в подписании Месси. Клуб из Эр-Рияда стремится возродить противостояние Лео с Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср". Ранее эти два нападающих играли за "Барселону" и "Реал" соответственно.

Также у Месси есть вариант перехода в "Интер Майами", который принадлежит Дэвиду Бекхэму, но в настоящий момент предложение от клуба МЛС не является приоритетным для игрока. "Барселона" также выразила желание вернуть аргентинца, однако неизвестно, обладает ли клуб необходимыми финансовыми ресурсами для этого.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия ПСЖ Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus