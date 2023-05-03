Месси готовят "самое большое предложение в истории футбола"

Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Лионеля Месси становится переход в клуб из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации, предоставленной L'Équipe, футболист не намерен оставаться в ПСЖ после истечения срока его текущего контракта, который заканчивается летом этого года. Его будущее в клубе уже было неопределенным, а несанкционированное отсутствие и последующее двухнедельное отстранение Лео послужили убедительным доказательством для ПСЖ о том, что продление контракта с Месси не стоит активировать.

Согласно этим данным, переход в клуб из Саудовской Аравии сейчас является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Месси. Ему делают "самое большое предложение в истории футбола". Предполагается, что контракт, который ему предложат, будет рассчитан на несколько лет. До конфликта с ПСЖ окружение Месси серьезно рассматривало возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии.

Известно, что "Аль-Хиляль" заинтересован в подписании Месси. Клуб из Эр-Рияда стремится возродить противостояние Лео с Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср". Ранее эти два нападающих играли за "Барселону" и "Реал" соответственно.

Также у Месси есть вариант перехода в "Интер Майами", который принадлежит Дэвиду Бекхэму, но в настоящий момент предложение от клуба МЛС не является приоритетным для игрока. "Барселона" также выразила желание вернуть аргентинца, однако неизвестно, обладает ли клуб необходимыми финансовыми ресурсами для этого.