Месси догнал Роналду по количеству голов в топовых лигах Европы

Форвард ПСЖ Лионель Месси забил гол в матче 31-го тура чемпионата Франции и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1 над "Лансом".

Как передает "Чемпионат", аргентинский нападающий сравнялся по количеству голов с португальским форвардом Криштиану Роналду в топ-5 европейских лиг. В настоящее время в рейтинге УЕФА такими считаются чемпионаты Испании, Англии, Италии, Германии и Франции. У обоих игроков на счету 495 голов.

Месси выступал за испанскую команду "Барселона" и французский ПСЖ, в то время как Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" в Англии, за мадридский "Реал" и "Ювентус" в Италии. В настоящее время Криштиану выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Победа в матче с "Лансом" помогла ПСЖ укрепить свое лидерство в чемпионате Франции, набрав 72 очка.

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