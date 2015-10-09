Без Месси не было бы такого Роналду? Легенда футбола высказался об их дуэли

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о многолетнем соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси. По его мнению, именно конкуренция двух звёзд помогла им добиться невероятных результатов, сообщают Vesti.kz.

Фердинанд считает, что без постоянной борьбы друг с другом португалец и аргентинец вряд ли смогли бы выйти на такой уровень результативности. По его словам, оба внимательно следили за успехами конкурента и использовали их в качестве дополнительной мотивации.

"Стал бы Роналду таким, каким мы его знаем, без Месси? Уверяю вас, каждый раз, когда один из них забивал за клуб или сборную, он включал телевизор или брал телефон, чтобы посмотреть, чем ответил другой. Им необходимо было подталкивать друг друга. Они нуждались в этом соперничестве. Без него ни один из них не добился бы таких показателей. Я действительно в это верю", - заявил бывший футболист в эфире своего YouTube-канала Rio Ferdinand Presents.

Напомним, 41-летний Роналду накануне объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, за которую он выступал с 2003 года.

Всего на счету нападающего 234 матча за национальную команду, 146 забитых мячей и 45 результативных передач.

39-летний Месси в начале октября сыграл свой последний матч за Аргентину. Он завершил международную карьеру в статусе её абсолютного рекордсмена по матчам (208), голам (126) и результативным передачам (70).

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