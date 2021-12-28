Мбаппе и Левандовски выступили против проведения ЧМ каждые два года

Форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе и нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выступили против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года, сообщает Р-Спорт.

В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. В настоящее время мировые первенства проводятся каждые четыре года.

"Я не фанат (этой идеи). У нас и так уже много матчей для того, чтобы играть каждый год. Так много тяжелых недель, в течение которых мы проводим подготовку к сезону или большим турнирам", - сказал Левандовски.

"Если мы хотим предложить что-то другое, нарушающее обычное расписание, надо также думать и о перерывах. Если у нас будет чемпионат мира каждые два года, то период, когда футболисты смогут играть на высоком уровне, сократится. Это невозможно физически и психологически. Если вы хотите продержаться в футболе, нужны и периоды отдыха", - добавил польский форвард.



С Левандовски согласился футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.

"Чемпионат мира каждые два года? Я не могу сказать, правильно это или неправильно. Это нечто уникальное, когда это случается каждые четыре года. Проведение турнира каждые два года сделало бы его обычным соревнованием, - сказал Мбаппе. - Я согласен с Робертом, мы и так уже играем по 60 матчей в год, уже проводится много соревнований. Мы рады играть, но когда этого становится много, это уже слишком. Если вы хотите добиться качества, вы должны позволить игрокам отдыхать. Мы должны думать о качестве и уважать здоровье игроков".