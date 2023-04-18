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Массовой дракой футболистов обернулся матч Суперлиги в Узбекистане

Массовой дракой футболистов обернулся матч Суперлиги в Узбекистане
©UPFL

Матч футбольной Суперлиги Узбекистана между командами "Бунедкор" и "Насаф" закончился дракой игроков на поле и в подтрибунном помещении, сообщает Газета.uz. Всего в конфликте приняли участие около 50 человек.

Инцидент произошел в Ташкенте. Встреча команд завершилась ничьей - 1:1. Большую часть матча каршинская команда, которая была в гостях, провела в меньшинстве. 

Игроки и тренерский штаб "Насафа" остались недовольны решениями судьи Рахимбека Каримова, который показал красные карточки сразу двум игрокам их команды. Футболисты двух клубов сначала сцепились на поле после финального свистка, а затем один из удаленных, Ризо Турдиалиев, решил высказать претензии арбитру в подтрибунном помещении. Там же представители "Бунедкора" и "Насафа" сцепились друг с другом заново.

По словам очевидцев, одному из футболистов разбили лицо. Как отметил на послематчевой пресс-конференции наставник "Насафа" Рузикул Бердиев, теперь его могут лишить тренерской лицензии. По его словам, все началось с того, что капитан "Бунедкора" Даврон Эргашев начал показывать на поле непристойные жесты.

"Ты что делаешь? Ты взрослый [человек], зачем такие жесты показываешь? Ты еще игру не выиграл, вничью сыграл дома. Ну что ты показываешь? У него не первый раз повторяется… Это некрасиво, он не успокаивался...  Мы страдали. Пусть меня зарубят, ничего страшного. Что они творят… Я считаю, что это несправедливо", - сказал Эргашев.

По итогам шести туров турнирную таблицу Суперлиги с 14 очками возглавляет "Нефтчи", следом идет "Бунедкор", у которого столько же баллов. "Насаф" занимает пятое место (11).

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Метки:
Узбекистан Массовая драка

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