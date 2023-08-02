Марсело нанес жуткую травму сопернику и расплакался. Видео

Бывший футболист мадридского "Реала" Марсело, ныне выступающий за "Флуминенсе", нанес жуткую травму сопернику в матче Кубка Либертадорес.

Защитник случайно наступил на ногу футболисту команды "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Санчесу и сломал ее. Бразилец остановил игру и схватился за голову, увидев последствия нарушения.



За это Марсело получил красную карточку. Бразилец покидал поле в слезах, подчеркивая, что не желал причинить сопернику вред.



По данным местных СМИ, восстановление Санчеса займет около года.

Предыдущим клубом Марсело был "Олимпиакос". Бразилец выступал за греческую команду с сентября 2022. За "Олимпиакос" бразилец сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Марсело является пятикратным победителем Лиги чемпионов (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах) в составе "Реала". Со сборной Бразилии футболист выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.

За основную команду "Флуминенсе" игрок выступал с 2005 по 2006 год, сыграв 30 матчей, после чего перешел в "Реал".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ