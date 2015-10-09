"Манчестер Юнайтед" подписал полузащитника из Колумбии

Колумбийский полузащитник Кристиан Ороско вылетел в Англию для завершения своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

17-летний футболист, представляющий колумбийскую "Форталезу", продолжит свою карьеру в составе "красных дьяволов". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Инсайдер сообщил, что Ороско уже направляется в Англию, где ожидается подписание контракта с грандом Премьер-лиги. Стоимость этого перехода оценивается в 1 млн долларов.

Колумбиец уже имеет опыт выступления на международном уровне, проведя 13 матчей за юношескую национальную команду своей страны. Ожидается, что Ороско присоединится к одной из молодёжных команд "Манчестер Юнайтед" для дальнейшего развития своих навыков и адаптации к европейскому футболу.

