Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 12:50
 

"Манчестер Юнайтед" подписал полузащитника из Колумбии

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Юнайтед" подписал полузащитника из Колумбии ©manutd.com

Колумбийский полузащитник Кристиан Ороско вылетел в Англию для завершения своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

Поделиться

Колумбийский полузащитник Кристиан Ороско вылетел в Англию для завершения своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

17-летний футболист, представляющий колумбийскую "Форталезу", продолжит свою карьеру в составе "красных дьяволов". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Инсайдер сообщил, что Ороско уже направляется в Англию, где ожидается подписание контракта с грандом Премьер-лиги. Стоимость этого перехода оценивается в 1 млн долларов.

 Колумбиец уже имеет опыт выступления на международном уровне, проведя 13 матчей за юношескую национальную команду своей страны. Ожидается, что Ороско присоединится к одной из молодёжных команд "Манчестер Юнайтед" для дальнейшего развития своих навыков и адаптации к европейскому футболу.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 102 человек

Реклама

Живи спортом!