"Манчестер Юнайтед" и "Боруссия" устроили голевую перестрелку

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче в рамках турне по США.
Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, закончилась со счетом 3:2 в пользу "шмелей". В составе победителей дубль оформил Дониэлл Мален (43-я и 44-я минуты), еще один мяч забил Юссуфа Мукоко (71-я).
У манкунианцев отличились Диогу Дало (24-я) и Антони (52-я).
В минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" занял третье место в турнирной таблице АПЛ, а "Боруссия" стала второй в Бундеслиге.
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