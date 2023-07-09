"Манчестер Сити" согласился продать "Баварии" защитника сборной Англии

"Бавария" провела успешные переговоры с "Манчестер Сити" по поводу трансфера защитника Кайла Уолкера.

По информации Флориана Плеттенберга теперь все зависит от решения игрока. 33-летний защитник может обойтись "Баварии" в 15 миллионов евро. Представители мюнхенского клуба и агенты футболиста уже согласовали личные условия контракта. Единственный камень преткновения на данный момент — выбор самого Уолкера. Баварцы хотят услышать окончательное решение игрока в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с МС действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 13 миллионов евро.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ