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"Манчестер Сити" согласился продать "Баварии" защитника сборной Англии

"Манчестер Сити" согласился продать "Баварии" защитника сборной Англии
©twitter.com/kylewalker2

"Бавария" провела успешные переговоры с "Манчестер Сити" по поводу трансфера защитника Кайла Уолкера. 

По информации Флориана Плеттенберга теперь все зависит от решения игрока. 33-летний защитник может обойтись "Баварии" в 15 миллионов евро. Представители мюнхенского клуба и агенты футболиста уже согласовали личные условия контракта. Единственный камень преткновения на данный момент — выбор самого Уолкера. Баварцы хотят услышать окончательное решение игрока в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с МС действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, –  13 миллионов евро.

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Метки:
Манчестер Сити Бавария Трансфер

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