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"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" нацелились на одного футболиста

"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" нацелились на одного футболиста
©ФК "Бавария"

К французскому защитнику мюнхенской "Баварии" Бенжамену Павару проявляют серьезный интерес сразу несколько европейских топ-клубов, передает "Чемпионат". Среди них "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Решение по будущему игрока может быть принято уже на следующей неделе. Ранее в 27-летнем защитнике также была заинтересована "Барселона", но из-за финансовых проблем она выбыла из гонки за футболиста. "Бавария" хочет выручить за игрока сборной Франции как минимум 30 миллионов

В текущем сезоне во всех турнирах Павар сыграл за "Баварию" 43 матча, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт француза с мюнхенцами рассчитан до конца следующего сезона.

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Метки:
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ювентус АПЛ Бавария

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