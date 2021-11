Лучший футболист финала Кубка Либертадорес рухнул на газон после похлопывания от судьи

Нападающий "Палмейраса" Дейверсон совершил симуляцию в финале Кубка Либертадорес с "Фламенго", в котором его команда выиграла со счетом 2:1.

Как сообщает "Чемпионат", в одном из эпизодов на последней добавленной минуте дополнительного времени футболист упал на газон после касания главного арбитра. Игрок симулировал травму, сославшись на то, что судья нанес ему повреждения похлопываниями по спине.

Интересно, что Дейверсон забил победный мяч на 95-й минуте встречи и был признан лучшим игроком финала Кубка Либертадорес. "Палмейрас" второй год подряд завоевал Кубок Либертадорес. В финальном матче прошлого года команда победила "Сантос" со счетом 1:0.

Incredible time-wasting effort from Deyverson in the last minute of the Copa Libertadores final 😅 pic.twitter.com/bnd0QejpvV