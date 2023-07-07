"Ливерпуль" сделал предложение ПСЖ по трансферу Мбаппе

"Ливерпуль" хочет приобрести у ПСЖ нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, передает "Чемпионат".

Как сообщают источники, близкие к игроку, парижане уже получили предложение о трансфере на сумму 200 миллионов евро.

Отмечается, что английский клуб быстро продвигается в переговорах.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/25 и летом 2024 года может стать свободным агентом.