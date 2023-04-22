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Лионель Месси установил новый рекорд

Лионель Месси установил новый рекорд
©instagram.com/psg

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 ассистов за сезон в чемпионате Франции, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Stats Foot, лидер ПСЖ во вчерашнем матче против "Анже" отдал голевую передачу, ставшую для него 15-й в текущем сезоне во французском первенстве. Никому в этом веке не удавалось достичь этой отметки во Франции так быстро. Аргентинцу потребовалось для этого 27 матчей.

Сама игра завершилась со счетом 2:1 в пользу ПСЖ. При этом дублем отметился французский нападающий Киллиан Мбаппе.

Кроме того, Месси стал третьим игроком с сезона-2006/07, набравшим 15+15 за сезон в чемпионате Франции, после Эдена Азара и Килиана Мбаппе.

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Метки:
ПСЖ Месси Лионель

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