Лионель Месси признан лучшим футболистом года

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2021 года по версии Goal.com, сообщают Vesti.kz.
Голосование проводилось среди читателей портала. Месси обошел двух других звездных форвардов - Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Роберта Левандовски из "Баварии".
Интересно, что в десятку лучших вошли сразу три футболиста ПСЖ. Помимо Месси это Килиан Мбаппе и Неймар.
Топ-10 лучших футболистов года"
1. Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)
2. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия)
3. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)
4. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
5. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция)
6. Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд", Норвегия)
7. Карим Бензема ("Реал", Франция)
8. Н'Голо Канте ("Челси", Франция)
9. Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия)
10. Неймар ("ПСЖ", Бразилия).
Напомним, что Месси проводит в ПСЖ свой первый сезон. Он перешел в парижский клуб в августе из "Барселоны".