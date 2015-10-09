Лидер "Интера" переходит в новый клуб после скандала

"Галатасарай" продолжает вести переговоры о трансфере центрального полузащитника "Интера" Хакана Чалханоглу.

По информации источника, турецкий клуб достиг принципиальной договоренности с 31-летним хавбеком, который готов сменить команду.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Лаутаро Мартинес был недоволен поведением турка и даже публично намекнул, что тот может уходить, если не готов биться за миланский клуб.

В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами.