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Легендарный Ривалдо оценил вероятность возвращения Месси в "Барселону"

Легендарный Ривалдо оценил вероятность возвращения Месси в "Барселону"
©instagram.com/leomessi

Бывшая звезда "Барселоны" Ривалдо считает, что Лионель Месси не вернется в "Барселону" этим летом вопреки заявлениям, передают Vesti.kz.

Действующий контракт Месси с ПСЖ заканчивается в июне. В сообщениях СМИ упоминается, что форвард склонен покинуть французский клуб этим летом в качестве свободного агента.

Ривалдо считает, что звездный игрок ПСЖ может предпочесть присоединиться к клубу, где он не будет подвергаться огромному давлению.

"Международная пресса продолжает сообщать, что "Барселона" стремится вернуть легенду клуба Лионеля Месси, однако я не думаю, что это произойдет этим летом. Хотя я понимаю, что и клубу, и игроку это понравится, ну и мне тоже, но я считаю, что на этом позднем этапе своей карьеры и с такими сильными предложениями из таких мест, как Саудовская Аравия, он может выбрать более спокойный клуб с меньшим давлением", - написал Ривалдо.

По его словам, меньшее давление поможет ему сохранить силы для следующего чемпионата мира в 2026 году.

"Я думаю, что его возвращение может произойти через два или три года, чтобы уже завершить свою карьеру в клубе. Но сейчас, когда клуб ("Барселона") все еще сталкивается с таким количеством проблем, я не вижу причин для того, чтобы это произошло сейчас", - добавил он.

Недавно сообщалось, что аргентинец получил предложение на сумму 400 миллионов евро в год от саудовского "Аль-Хиляля".

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Метки:
Барселона Месси Лионель ПСЖ

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