© Легенда "Реала" захотел в команду Месси

Бывший защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос мечтает оказаться в "Интер Майами", где играет аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее оба выступали за французский "Пари Сен-Жермен". Рамос также, как и Месси, покинул парижский клуб после двух лет выступлений.

Если вариант с "Интер Майами" не получится, то Рамос, скорее всего, попробует договориться с клубом из Саудовской Аравии.

Напомним, Рамос выступал за "Реал" с 2005 по 2021 год. В составе "королевского клуба" он завоевал 22 трофея, в том числе пять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов.

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