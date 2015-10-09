Легенда МЮ эмоционально отреагировал на вручение "Золотого мяча" Кейну

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд эмоционально отреагировал на вручение "Золотого мяча"-2026 нападающему "Баварии" Харри Кейну, опубликовав эмоциональный пост поддержки, передают Vesti.kz.

"Харри Кейн - мужик.

Эти аренды, которые не принесли успеха, наверняка порой порождали неуверенность в себе... заставляли сомневаться, мысли в духе "а смогу ли я вообще пробиться".

Нельзя не отметить и не оценить по достоинству всех тех менеджеров и тренеров, которые поддерживали его (и их вклад обязательно будет оценен).

Нельзя недооценивать важность стойкости, уверенности, решимости и способности постоянно выходить на поле и вкладываться в игру.

И эти особенные моменты, наверное, возвращают Харри мыслями к тем одиноким дням и моментам, о которых я упоминал выше, и наполняют его огромной гордостью.

Сейчас мы все видим рекорды, голы, славу и так далее, но именно этот путь - то самое особенное время, которым стоит наслаждаться и на которое стоит оглядываться.

Огромные поздравления - он это заслужил!", - написал Фердинанд в соцсетях.