Легенда "Барселоны" приобрел клуб в Португалии

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии, один из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвес стал совладельцем португальского клуба "Сан-Жуан-де-Вер", выступающего в третьем дивизионе страны.

Как сообщает Maisfutebol, Алвес приобрёл 50 процентов акций клуба. Оставшаяся доля, согласно плану, должна быть выкуплена после завершения сезона-2025/26. Кроме того, 42-летний футболист намерен возобновить игровую карьеру и подписать контракт с "Сан-Жуан-де-Вер" сроком не менее шести месяцев — с января по июнь.

Ранее Алвес оказался в центре громкого судебного разбирательства. В феврале 2024 года он был приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии. Однако после 14 месяцев предварительного заключения Высший суд Каталонии в марте прошлого года отменил приговор и оправдал футболиста.

