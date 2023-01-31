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Кварацхелия, Шомуродов и Зайнутдинов. Самые дорогие игроки из стран постсоветского пространства

Кварацхелия, Шомуродов и Зайнутдинов. Самые дорогие игроки из стран постсоветского пространства
©championat.com

Насколько успешно развивается футбол в той или иной стране, можно выяснить в том числе благодаря стоимости и котируемости игроков на мировом рынке. Корреспондент Vesti.kz сравнил по этому показателю футболистов из стран бывшего СССР и обнаружил, на какой позиции самый дорогостоящий представитель Казахстана. 

Рейтинг составлен таким образом, что из каждой сборной взят лишь один, самый дорогой игрок. Оценочная стоимость футболистов указана по данным Transfermarkt. 

1. Хвича Кварацхелия (Грузия). Клуб - "Наполи". Цена - 60 млн евро 

2. Михаил Мудрик (Украина). Клуб - "Челси". Цена - 40 млн евро 

3. Александр Головин (Россия). Клуб - "Монако". Цена - 22 млн евро 

4. Эдуард Сперцян (Армения). Клуб - "Краснодар". Цена - 9 млн евро 

5. Эльдор Шомуродов (Узбекистан). Клуб - "Специя". Цена - 7 млн евро 

6. Бахтиер Зайнутдинов (Казахстан). Клуб - ЦСКА. Цена - 5 млн евро 

7. Олег Рябчук (Молдова). Клуб - "Олимпиакос". Цена - 4 млн евро 

8. Раймондс Кроллис (Латвия). Клуб - "Специя". Цена - 2,5 млн евро 

9-10. Виталий Лисакович (Беларусь). Клуб - "Рубин". Цена - 1,5 млн евро 

9-10. Карл Хейн (Эстония). Клуб - "Арсенал" U-21. Цена - 1,5 млн евро 

11. Эмин Махмудов (Азербайджан). Клуб - "Нефтчи". Цена - 1,4 млн евро 

12. Эдгарас Уткус (Литва). Клуб - "Серкль Брюгге". Цена - 800 тысяч евро 

13-14. Валерий Кичин (Кыргызстан). Клуб - "Енисей". Цена - 750 тысяч евро 

13-14. Парвизджон Умарбаев (Таджикистан). Клуб - ЦСКА 1948. Цена - 750 тысяч евро 

15. Рахат Жапаров (Туркменистан). Свободный агент. Цена - 250 тысяч евро 

Несмотря на то, что "Челси" купил Михаила Мудрика за 70 миллионов евро (плюс еще 30 миллионов в качестве возможных бонусов), украинский вингер на данный момент уступает по рыночной цене нынешнему лидеру "Наполи" Хвиче Кварацхелии.

Надо сказать, что Грузия входит в тройку самых дорогих сборных из бывших стран союза, но этот показатель сильно возрос как раз благодаря потрясающему прогрессу Хвиче и успешной игре еще одной молодой грузинской звезды - вратаря "Валенсии" Георгия Мамардашвили (25 миллионов евро), именно они вдвоем помогли сборной Грузии поднять общий ценник команды до солидных 116 миллионов евро. 

Но при этом самой дорогой сборной в данном контексте остается команда Украины. Их ростер оценивается в 244 миллиона евро, и, помимо Мудрика, в составе жовто-блакитных еще множество игроков, чья цена выше 10 миллионов евро. 

Отметим во всех смыслах нового лидера у сборной Армении. Эдуард Сперцян взял на себя функции Генриха Мхитаряна не только на поле. Так, игрока "Краснодара" уже сейчас оценивают на три миллиона выше хавбека "Интера", хотя надо напомнить, что Мхитарян в прошлом году официально завершил карьеру в сборной, поэтому априори не мог принимать участие в этом рейтинге. 

Даже здесь совсем рядом находятся друзья и попутно лидеры сборных Узбекистана и Казахстана Эльдор Шомуродов и Бахтиер Зайнутдинов. При этом у Шомуродова цена с 2021 года стремительно падает, на пике он стоил 14 миллионов евро, однако отсутствие стабильной практики в "Роме" привело к падению до 7 миллионов и аренде в другой итальянский клуб "Специя". В то время как более молодой Зайнутдинов лишь наращивает темп по цене и прогрессирует, не исключено, что совсем скоро Батека окажется в одной лиге вместе с Шомуродовым. 

Из других стран обращает на себя внимание ежегодное падение сборной Беларуси и ее лидеров. Например, тот же Виталий Лисакович лишь на 300 тысяч дороже хавбека "Астаны" Макса Эбонга, а ведь раньше у белорусов были звезды уровня Александра Глеба. 

Также примечательны лидеры двух прибалтийских стран. В частности, эстонский вратарь Карл Хейн оказался в структуре лондонского "Арсенала". А у сборной Латвии самым дорогим и, судя по всему, очень перспективным игроком является Раймондс Кроллис (ему 21 год), совсем недавно его купила итальянская "Специя" у "Валмиеры" за 1,5 миллиона евро! А теперь скажите, можно ли представить такую сделку из чемпионата Казахстана? 

В какой-то степени предсказуемо, что на нижних позициях рейтинга оказались представители стран Центральной Азии, все-таки игроки из Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана редко выступают в европейских чемпионатах. У наших соседей из Кыргызстана еще недавно лидером по стоимости был Гулжигит Алыкулов, однако вингер "Кайрата" за год упал в цене почти вдвое. Но лидерство Валерия Кичина, так или иначе, может стать непродолжительным, ведь у Кыргызстана растет новая молодая звезда - 17-летний Бекназ Алмазбеков уже сейчас оценивается в 500 тысяч евро, и о нем говорят, как об одном из главных талантов в системе турецкого "Галатасарая". 

Фото: ФК "Наполи"©, ПФК ЦСКА©, ФК "Галатасарай"©

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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