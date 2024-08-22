Криштиану Роналду заработал 20 миллиардов за одно видео на YouTube. Это только за 11 часов

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду теперь стал звездой YouTube, и количество его подписчиков стремительно растет, уже превысив отметку в 17 миллионов, сообщают Vesti.kz.

Его канал UR Cristiano установил рекорд, набрав быстрее всех 1 миллионов подписчиков - для этого португальцу потребовался чуть больше часа.

Сейчас, с более чем 17-миллионной армией, Роналду обладает огромным потенциалом для дальнейшего заработка.

На YouTube авторы каналов могут зарабатывать от 2 до 12 долларов за каждую тысячу просмотров на видео-роликах. Это означает, что за 1 миллион просмотров можно заработать от 1200 до 6000 долларов.

Крайний ролик Роналду набрал более 7,4 миллиона просмотров. Таким образом, всего за 11 часов ему удалось заработать около 42 860 000 долларов (20 миллиардов тенге) за одно выпущенное видео.

Теперь Роналду стал серьезным конкурентом для блогеров миллионщиков.

Отметим, что на Instagram португальца подписаны 636 миллионов пользователей, на Facebook - 170 миллионов, а на X (бывший Twitter) - 112,5 миллиона.

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