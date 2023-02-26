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Криштиану Роналду отреагировал на свой хет-трик за "Аль-Наср"

Криштиану Роналду отреагировал на свой хет-трик за "Аль-Наср"
©instagram.com/cristiano/

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал свой хет-трик в игре против "Дамака" (3:0) в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это особенный вечер! Отлично поработали, парни!" - написал Роналду в Instagram.

38-летний футболист забил как минимум три гола в двух из трех последних матчах за "Аль-Наср". Ранее Роналду сделал покер в игре с "Аль-Вахдой" (4:0).

Роналду забил восемь голов в пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Наср" идет на первом месте в турнирной таблице.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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