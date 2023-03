Криштиану Роналду отреагировал на поражение "Аль-Насра"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о поражении своего клуба в матче чемпионата Саудовской Аравии от "Аль-Иттихада", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Аль-Наср" уступил на выезде "Аль-Иттихаду" в матче 20-го тура чемпионата страны со счетом 0:1. После этого "Аль-Наср", набравший 46 очков покинул первую строчку турнирной таблицы, куда взошел "Аль-Иттихад" (47).

"Разочарован результатом, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх.💪🏼

Спасибо фанатам "Аль-Насра" за вашу поддержку, мы знаем, что можем на вас рассчитывать!🙌🏼💛💙", - написал португалец.

Disappointed with the result, but we stay focused on our season and the games ahead.💪🏼

Thank you Al Nassr fans for your support, we know we can count on you!🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/9L61mC2Jfn