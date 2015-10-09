Криштиану Роналду мог завершить карьеру в 29 лет. Названа причина

Бывший полузащитник сборной Португалии Манише заявил, что нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду мог закончить карьеру в 29 лет, передают Vesti.kz.

"Чтобы в 40 лет всё ещё играть, нужно быть невероятным профессионалом и глубоко уважать своё дело – ничто не даётся только благодаря удаче. Он пример для молодых игроков: нельзя думать только о деньгах, нужно многое делать правильно, чтобы достичь вершины. Он мог бы закончить карьеру в 29 или 30, потому что уже тогда у него была огромная финансовая стабильность, он выиграл Лигу чемпионов к тому возрасту, но он любит соревноваться, выжимать из себя максимум, быть звездой. Он любит быть лучшим в мире и любит, когда о нём говорят. Это часть его личности", — приводит слова Манише FourFourTwo.

Также экс-игрок поделился мнением о планах 41-летнего Роналду.

"Криштиану завершит карьеру, когда достигнет отметки в 1000 голов, а он ее достигнет, тут никаких сомнений нет. Если он сделает это и поиграет вместе с сыном, то получится идеальный финал его истории", - добавил Манише.

Криштиану Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

На клубном уроне Роналду выступал за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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