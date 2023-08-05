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Клубы АПЛ обратятся в ФИФА с просьбой изменить даты трансферного окна в Саудовской Аравии

Клубы АПЛ обратятся в ФИФА с просьбой изменить даты трансферного окна в Саудовской Аравии
©"Аль-Наср"

Клубы английской футбольной Премьер-лиги намерены обратиться в ФИФА с просьбой перенести крайний срок закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии, передает "Чемпионат". Это будет сделано, чтобы не допустить потери игроков после закрытия европейского окна.

Футбольная ассоциация Англии знает об опасениях клубов и готова обратиться после официального запроса на принятие мер.

Клубы Саудовской Профессиональной Лиги потратили этим летом более 350 миллионов евро на приобретение новых игроков, что является пятым показателем среди всех лиг мира.

Трансферное окно в Саудовской Аравии должно закрыться 7 сентября, через шесть дней после окончания трансферного окна в ведущих европейских лигах. Многие клубы опасаются, что игроки могут быть получить выгодные предложения в следующем месяце, когда команды уже не смогут их заменить.

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Метки:
АПЛ Саудовская Аравия

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