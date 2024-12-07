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Клуб из Саудовской Аравии подпишет звезду "Реала" за миллиард евро

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Клуб из Саудовской Аравии подпишет звезду "Реала" за миллиард евро ©facebook.com/RealMadrid/

Мадридский "Реал" летом 2025 года расстанется с одной из своих главных звезд Винисиусом Жуниором, сообщают бразильские СМИ. 

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Мадридский "Реал" летом 2025 года расстанется с одной из своих главных звезд Винисиусом Жуниором, сообщают бразильские СМИ. 

По информации El Gol Digital, бразильца убедило предложение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В контракте Винисиуса с "Реалом" прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро – эти деньги готов заплатить клуб "Аль-Хиляль", который является фаворитом на подписание нападающего.

 Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет  200 млн евро.

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