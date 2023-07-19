Клуб из Саудовской Аравии договорился о трансфере капитана "Ливерпуля"

Саудовский клуб "Аль-Иттифак" добился принципиального соглашения с "Ливерпулем" о переходе капитана Джордана Хендерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сам футболист согласовал трехлетний контракт с "Аль-Иттифаком" еще неделю назад. Сообщалось, что саудовский клуб предложил полузащитнику соглашение с зарплатой в размере более 800 тысяч евро в неделю.

В сезоне-2022/23 Хендерсон провел 35 матчей в рамках английской премьер-лиги и отдал две результативные передачи.

За "Ливерпуль" полузащитник выступает с 2011 года. Вместе с мерсисайдцами Хендерсон выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок страны и клубный чемпионат мира по футболу.

В случае трансфера Хендерсон будет играть за "Аль-Иттифак" под руководством Стивена Джеррарда, с которым вместе выступал за "Ливерпуль".

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