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Клуб Роналду предложил Зидану контракт на 120 миллионов евро

Клуб Роналду предложил Зидану контракт на 120 миллионов евро
©instagram.com/zidane

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить саудовский "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Отмечается, что бывшему тренеру "Реала" предлагают 120 миллионов евро за два сезона. И пока что его окружение никак не отреагировало на это предложение, которое может взорвать любой футбольный рынок.

Вопрос в том, согласится ли Зидан ехать в эту страну, учитывая, что у него всегда будут варианты из Европы и что ему нравится жить в Мадриде.

Напомним, что после увольнения Руди Гарсии "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, временным главным тренером назначил наставника молодежной команды Динко Еличича.

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Метки:
Зидан Зинедин Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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