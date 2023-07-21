Клуб Роналду хочет подписать защитника "Манчестер Юнайтед"

29-летний защитник Эрик Бейи может покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Об этом в своем твиттере сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
Футболист попал в сферу интересов "Аль-Насра", за который выступает Криштиану Роналду. Онпримет решение о своем будущем уже в ближайшее время. Также на него претендуют "Аль-Иттифак" и "Фулхэм", но последние пока уточняют финансовую сторону сделки.
Прошедший сезон Бейи провел во французской Лиге 1 в составе "Марселя".
Загрузка матч-центра...
Реклама