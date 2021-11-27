Клуб казахстанского футболиста второй раз подряд не явился на матч

"Севан", в котором выступает казахстанский футболист Тимур Рудосельский, не явился на матч 15-го тура чемпионата Армении против ЦСКА, сообщает KazFootball.kz.
Встреча должна была состояться 26 ноября. Вероятнее всего, команде будет засчитано техническое поражение.
Интересно, что 17 ноября "Севан" также не прибыл на матч с "Алашкертом".
В нынешнем сезоне 26-летний Рудосельский провел 12 матчей, заработав пять предупреждений.
Он является воспитанником "Кайрата", за который сыграл свыше 60 матчей. Также выступал в первом дивизионе Израиля за "Хапоэль" (Петах-Тиква), казахстанские "Жетысу", "Окжетпес" и армянский "Лори".