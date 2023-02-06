Казахстанский футболист из турецкого клуба рассказал о своем состоянии после землетрясения

Экс-полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель, выступающий за турецкий "Газиантеп", рассказал о своем состоянии после разрушительного землетрясения в Турции, Meta-ratings.kz.

Напомним, утром 6 февраля недалеко от турецкого города Газиантеп произошло мощнее землетрясение магнитудой 7,8 балла, жертвами которого стали несколько сотен человек. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8 балла. Также стихийное бедствие затронуло соседнюю Сирию.

"У меня и моей семьи все хорошо. После выездного матча против "Антальяспора" у нас была двухдневная пауза и мы остались в Анталии. Однако есть игроки, которые вернулись в Газиантеп, там, конечно, ужас…разрушено более 500 домов. Я каждый день на связи с людьми, там очень плохо, они спят в машинах уже с утра. Их, как и меня, окутал страх. Они не знают, что может еще случиться", - сказал Меркель.

4 февраля "Газиантеп" в гостевом матче 23-го тура Турецкой Суперлиги уступил "Антальяспору".

Напомним, Меркель ранее выступал за такие клубы, как "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Голландия), "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пиза", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия).

Отметим, что Меркель провел в составе сборной Казахстана три матча.

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