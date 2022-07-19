Казахстанский футболист подписал контракт с европейским клубом

Казахстанский футболист Рифат Нурмугамет подписал контракт с азербайджанским "Сумгайытом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний полузащитник перешел в команду на правах свободного агента. Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Нурмугамет - воспитанник "Кайрата". За главную команду алматинцев он дебютировал в 2014 году и забил один гол в шести официальных матчах. Также он играл за "Кайрат-Жастар", "Жетысу", в которых дважды уходил в аренду, и "Актобе". Имеет опыт выступлений за юношескую (до 17 лет) и молодежную сборные Казахстана.

Последним его клубом был "Мактаарал", за который он выступал с марта этого года. За это время успел сыграть пять матчей.

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