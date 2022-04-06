Казахстанец принял участие в разгроме клуба другого экс-игрока КПЛ в европейском чемпионате

В матче 25-го тура чемпионата Армении "Алашкерт", за который выступает казахстанец Алексей Родионов разгромил "Норованк" (3:0) Тимура Рудосельского, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Родионов вышел на замену на 58-й минуте. Эта игра стала второй для него в составе армянского клуба. Рудосельский остался в запасе.

"Алашкерт" набрал 34 очка и занимает четвертое место. "Нораванк" с 14-ю баллами располагается на восьмой строчке.

Напомним, Родионов выступал за юношескую и молодежную сборную Казахстана. В КПЛ воспитанник "Атырау" и "Оле Бразил" помимо выступлений за родной клуб, играл за "Астану".

Рудосельский в КПЛ защищал цвета "Кайрата", "Жетысу", "Окжетпеса" и "Кайсара". Также экс-защитник молодежной сборной Казахстана выступал в чемпионате Израиля и Армении.

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