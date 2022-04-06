 EZYnJMfuMlckg2h2Jf4ofWBWEXR9dY6JKFODonlf
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Казахстанец принял участие в разгроме клуба другого экс-игрока КПЛ в европейском чемпионате

Казахстанец принял участие в разгроме клуба другого экс-игрока КПЛ в европейском чемпионате
©ФК "Атырау"
Новости спорта Футбол Мировой футбол

В матче 25-го тура чемпионата Армении "Алашкерт", за который выступает казахстанец Алексей Родионов разгромил "Норованк" (3:0) Тимура Рудосельского, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Родионов вышел на замену на 58-й минуте. Эта игра стала второй для него в составе армянского клуба. Рудосельский остался в запасе.

"Алашкерт" набрал 34 очка и занимает четвертое место. "Нораванк" с 14-ю баллами располагается на восьмой строчке.

Напомним, Родионов выступал за юношескую и молодежную сборную Казахстана. В КПЛ воспитанник "Атырау" и "Оле Бразил" помимо выступлений за родной клуб, играл за "Астану".

Рудосельский в КПЛ защищал цвета "Кайрата", "Жетысу", "Окжетпеса" и "Кайсара". Также экс-защитник молодежной сборной Казахстана выступал в чемпионате Израиля и Армении. 

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Армения Рудосельский Тимур Казахстанцы за границей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 22:21
Мировой футбол
Казахстанец принял участие в разгроме клуба другого экс-игрока КПЛ в европейском чемпионате Казахстанец принял участие в разгроме клуба другого экс-игрока КПЛ в европейском чемпионате
Сегодня , 00:20
Мировой футбол
Абрамович купил новый клуб. Подробности Абрамович купил новый клуб. Подробности
3 апреля, 08:46
Мировой футбол
"Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста "Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста
1 апреля, 23:24
Мировой футбол
Испания против Германии. Стали известны составы всех групп ЧМ-2022 по футболу Испания против Германии. Стали известны составы всех групп ЧМ-2022 по футболу
31 марта, 19:48
Мировой футбол
Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана
31 марта, 17:35
Мировой футбол
Агуэро хочет возобновить карьеру и уже отказал одному клубу Агуэро хочет возобновить карьеру и уже отказал одному клубу
30 марта, 08:13
Мировой футбол
Определились все участники ЧМ-2022 по футболу от Африки Определились все участники ЧМ-2022 по футболу от Африки
29 марта, 17:23
Мировой футбол
Африканский футболист высказался о "победе" над Роналду Африканский футболист высказался о "победе" над Роналду
29 марта, 12:13
Мировой футбол
Роналду принял решение о своем будущем в сборной Португалии Роналду принял решение о своем будущем в сборной Португалии
27 марта, 10:27
Мировой футбол
Переживший остановку сердца футболист вернулся в сборную и забил гол через минуту после выхода на поле Переживший остановку сердца футболист вернулся в сборную и забил гол через минуту после выхода на поле
26 марта, 10:21
Мировой футбол
Абрамович не будет приобретать турецкий клуб. Подробности Абрамович не будет приобретать турецкий клуб. Подробности
24 марта, 23:58
Мировой футбол
Роналдиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере Роналдиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере
23 марта, 13:45
Мировой футбол
Марадону удалили из FIFA 22 Марадону удалили из FIFA 22
22 марта, 21:56
Мировой футбол
"Не тренируется и приезжает пьяный". Как Неймар разрушает ПСЖ "Не тренируется и приезжает пьяный". Как Неймар разрушает ПСЖ
22 марта, 21:26
Мировой футбол
Победители Евро и Кубка Америки проведут матч на "Уэмбли" Победители Евро и Кубка Америки проведут матч на "Уэмбли"
22 марта, 20:11
Мировой футбол
Роналдо похвалил Хави за вывод "Барселоны" из кризиса Роналдо похвалил Хави за вывод "Барселоны" из кризиса
22 марта, 16:22
Мировой футбол
УЕФА разрешил участникам еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины УЕФА разрешил участникам еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины
21 марта, 16:53
Мировой футбол
Трибуна с болельщиками обрушилась на футбольном матче. Пострадали 200 человек Трибуна с болельщиками обрушилась на футбольном матче. Пострадали 200 человек
19 марта, 20:14
Мировой футбол
СМИ сообщили о будущем Рамоса в ПСЖ СМИ сообщили о будущем Рамоса в ПСЖ
19 марта, 17:32
Мировой футбол
Экс-игрок "Астаны" вошел в топ-10 самых дорогих левых полузащитников Экс-игрок "Астаны" вошел в топ-10 самых дорогих левых полузащитников
19 марта, 08:28
Мировой футбол
Клуб казахстанца продолжил падение после разгрома в матче европейского чемпионата Клуб казахстанца продолжил падение после разгрома в матче европейского чемпионата
18 марта, 20:29
Мировой футбол
Ушел из жизни чемпион России в составе "Спартака" Ушел из жизни чемпион России в составе "Спартака"
17 марта, 22:22
Мировой футбол
Экс-футболист "Тобола" завершил карьеру Экс-футболист "Тобола" завершил карьеру
17 марта, 20:15
Мировой футбол
Месси принял решение по ПСЖ Месси принял решение по ПСЖ
16 марта, 19:48
Мировой футбол
Клуб казахстанца из европейского чемпионата ушел от поражения на 94-й минуте Клуб казахстанца из европейского чемпионата ушел от поражения на 94-й минуте
15 марта, 13:01
Мировой футбол
Ушедший из "Зенита" конкурент Алипа нашел новый клуб Ушедший из "Зенита" конкурент Алипа нашел новый клуб
14 марта, 13:19
Мировой футбол
Казахстанский футболист из "Атлетико" прокомментировал переход в титулованный клуб Европы Казахстанский футболист из "Атлетико" прокомментировал переход в титулованный клуб Европы
14 марта, 11:23
Мировой футбол
Футболист разбил сопернику лицо ударом из муай-тай и остался без клуба Футболист разбил сопернику лицо ударом из муай-тай и остался без клуба
13 марта, 16:28
Мировой футбол
Видео избиения судьи всей командой попало в Сеть Видео избиения судьи всей командой попало в Сеть
13 марта, 13:16
Мировой футбол
Европейский клуб казахстанца сохранил вторую строчку чемпионата после ничьей Европейский клуб казахстанца сохранил вторую строчку чемпионата после ничьей

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus