Касильяс оценил работу Зидана после провала "Реала" в Лиге чемпионов

Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс оценил работу Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского клуба, передает "Чемпионат". Он считает, что его нельзя критиковать.

"Зидана нельзя ни за что критиковать. То, чего он добился, невероятно и доступно лишь немногим или даже только одному человеку", - сказал Касильяс.

Напомним, ранее появилась информация, что после провала в Лиге чемпионов, где клуб в полуфинале проиграл "Челси", Зидан решил уйти из "Реала". Якобы он устал морально и физически.

Под его руководством мадридский клуб три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании.

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