Карим Бензема и не только. В Саудовской Аравии хотят подписать еще несколько топовых футболистов

Правительство Саудовской Аравии планирует серьезно инвестировать в футбольный чемпионат страны и сделать его максимально привлекательным для мирового зрителя, сообщает Footmercato.

Мало того, что в лиге в составе "Аль-Насра" выступает мировая суперзвезда Криштиану Роналду, а также не утихают разговоры о подписании "Аль-Хилялем" Лионеля Месси.

В руководстве страны хотят, чтобы своя звезда была в каждом из четырех топовых клубов чемпионата.

Так, "Аль-Ахли" нацелился на подписание полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича. А его одноклубник, обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема заинтересовал "Аль-Иттихад".

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