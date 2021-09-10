Жером Боатенг признан виновным в домашнем насилии

Немецкий защитник "Лиона" Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии, передает "Чемпионат".

Он выплатит своей бывшей девушке штраф размером в 1,8 миллиона евро в качестве возмещения морального ущерба. Эта сумма будет выплачиваться каждый день в течение двух месяцев.

Прокуратура Германии обвиняла футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибских островах после ссоры. Также Боатенгу грозил тюремный срок до пяти лет.

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