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Жерар Пике определил лучшего в соперничестве между Месси и Роналду

Жерар Пике определил лучшего в соперничестве между Месси и Роналду
©ПСЖ

Экс-футболист "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Жерар Пике составил команду лучших игроков, с которыми он выступал, сообщает Sports.ru.

Он должен был выбрать по одному действующему или бывшему футболисту на позиции вратаря, защитника, полузащитника и нападающего.

"Среди нападающих я выберу Месси. Он лучший в мире прямо сейчас, и я думаю, что он лучший среди тех, кто когда-либо выиграл чемпионат мира. Это была его мечта. 

Пуйоль, Фабрегас, Месси – это довольно сильная (команда). Икер Касильяс, Карлес Пуйоль и Сеск Фабрегас», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Джону Неллису.

Бывший защитник сборной Испании также сделал выбор между Месси и Криштиану Роналду. 

"Месси выиграл чемпионат мира. Вопрос заключается в том, является ли Месси лучшим игроком всех времен.

Это правда, что борьба между ними двумя в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, потому что они оба выступали невероятно хорошо.

В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. И он показал, что, даже если ему 35 лет, он может конкурировать. Он лучший игрок в мире, и он показал это на чемпионате мира", – добавил Пике.

Напомним, что 36-летний Пике вместе с Месси выступал за "Барселону". Цвета каталонского клуба он защищал с 2008 по 2022 год.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану ЧМ-2022 по футболу Барселона Реал Мадрид

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