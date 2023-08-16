Известный эксперт сделал прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Севилья" за Суперкубок УЕФА

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским "Манчестер Сити" и испанской "Севильей".

Встреча пойдет сегодня, в ночь с 16 на 17 августа, и начнется в 01:00 по времени Астаны. "Манчестер Сити" является действующим победителем Лиги чемпионов, а "Севилья" - обладателем трофея Лиги Европы.

"Судя по возможностям "Сити", думаю, что многие отдают предпочтение этой команде. Но это Суперкубок и начало чемпионата, нельзя загадывать. У "Манчестер Сити" есть травмы. Де Брейне, на мой взгляд, - системообразующий игрок, но не сможет сыграть в этом матче из-за травмы. Это уже большой минус. Но и "Севилья" со своими амбициями будет претендовать на победу в финале Суперкубка", - цитирует Газзаева "Чемпионат".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ