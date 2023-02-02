История невероятной карьеры: японский форвард уехал покорять новый чемпионат в 55 лет

В последний день январского трансферного окна состоялась сделка, о которой не говорили так много, как о переходе Жоржиньо или Энцо Фернандеса, но она удивляет не меньше. Итак, 55-летний японский нападающий Казу Миура перебрался в португальский "Оливейренсе" из второй лиги. Футболист проводит свой 38-й сезон на профессиональном уровне, и это его первый этап карьеры в Португалии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о футбольном пути этого невероятного человека, который длится с 80-х.

В мировом футболе было много различных рекордов, связанных с возрастом футболистов. Какое-то время Миура считался самым возрастным игроком, когда-либо выходившим на поле в рамках профессионального матча. Но затем этот рекорд еще пару раз превзошли, правда, сделали это искусственно. Дело в том, что в таких случаях игроки выходили на поле по "разовой акции". Постоянно с командой они не тренировались и не играли. А Миура считается феноменом именно благодаря тому, что ни разу не приостанавливал свою карьеру.

Уже в 15 лет Миура уехал из Японии в далекую и экзотическую Бразилию, чтобы начать там свой футбольный путь. С выбором Казу не прогадал, и в 19 лет он подписал первый профессиональный контракт с "Сантосом". Вплоть до 1990-го он играл в бразильских клубах, заложив прочный фундамент профессиональной карьеры.

Вернувшись в Японию, нападающий сразу же стал завоевывать один чемпионский титул за другим. В клубе "Верди Кавасаки" он суммарно пробыл восемь лет, завоевав четыре чемпионства и два кубка, а также наколотив более ста мячей. В 90-х он дважды пытался закрепиться в Европе - сначала в итальянском "Дженоа", став первым японским легионером в этой стране, а затем в хорватской "Кроации". Однако там он не задерживался и возвращался в Японию.

В 1992-м он стал победителем Кубка Азии в составе сборной Японии, забив один гол в групповом этапе. Год спустя произошло историческое для японцев событие - впервые их игрок был назван лучшим в Азии, и этим футболистом стал как раз Казу.

В отборе на ЧМ-1998 Миура отыграл 12 матчей, в которых наколотил 14 мячей, включая шесть голов в ворота сборной Макао. Он сыграл одну из ключевых ролей в первом в истории выходе сборной Японии на мундиаль. Однако Казу не получил вызов на само первенство, и в Японии вокруг этого возникло много споров и несогласий.

В рамках этого же отборочного цикла Япония дважды сыграла со сборной Казахстана, и в матче, который прошел в октябре 1997-го в Алматы, Миура принимал участие. Он вышел в старте и отыграл все 90 минут, а игра завершилась ничьей 1:1. В составе хозяев отличился Виктор Зубарев, также в составе были Олег Воскобойников, Сергей Тимофеев, Руслан Балтиев, Олег Литвиненко и другие.

В июне 2000-го Миура в последний раз сыграл за сборную, забив один гол в ворота Ямайки (4:0). На тот момент ему было 33 года, и оказалось, что "всего 33". Мало кто мог тогда подумать, что до заката игровой карьеры Казу еще очень и очень далеко.

В начале нулевых он играл на родине, выступал за "Виссел Кобе", а в 2005-м перебрался в "Иокогаму". Трудно представить, но по сей день он принадлежит именно этому клубу, а количество продлений контрактов было столь большим, что уже все сбились со счета.

В 2005-м он поиграл в аренде за австралийский "Сидней", открыв еще один континент в своей футбольной карьере. За "Иокогаму" к текущему моменту он провел 297 матчей, в которых забил 27 голов и отдал три ассиста.

Вплоть до 40 лет он стабильно играл в основе, выступая как в высшей, так и во второй лиге Японии. Дальше возраст начал брать свое, и тренерам пришлось задействовать Миуру как игрока замены. К концу 10-х он начал играть крайне редко, за сезон набирая по 100-200 игровых минут, но и этого хватало для счастья Казу.

Весь 2022 год он провел в аренде в клубе четвертого японского дивизиона "Сузука ПГ". В 18 матчах за этот клуб он отличился двумя голами, получая в среднем меньше получаса времени в каждой игре. Вернувшись из аренды, "Иокогама" отдала его в следующую - в португальский "Оливейренсе". Все одноклубники Миуры появились на свет уже после того, как он дебютировал на взрослом уровне, а тренер младше новичка на 11 лет. Сейчас трансферная стоимость японца равна 100 тысячам евро, и по этому показателю он даже опережает двух товарищей по португальской команде.

Сейчас "Оливейренсе" находится на девятом месте в турнирной таблице среди 18 команд. Уже 4 февраля их ждет очередной матч чемпионата против "Вилафранкенсе", занимающего пятую строчку. Интересно, дадут ли 55-летнему Казу дебютировать за клуб в этой же игре?

В семье Миуры немало футболистов. Однако его братья уже давно завершили свои карьеры, и даже племянник, которому сейчас 28 лет, принял аналогичное решение в 2020-м. Так что в семье есть лишь один долгожитель в футбольном плане.

Кто знает, сколько еще будет играть Казу на профессиональном уровне. Но учитывая то, что он без каких-либо проблем поехал в Португалию в 55 лет, кажется, что заканчивать с футболом он пока не намерен.

Отметим, что Миура является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Японии. На его счету 55 голов в 89 матчах. Также форвард в 2012 году играл за национальную команду своей страны по футзалу, забив один гол в шести играх.

Фото: "Сузука ПГ", Twitter/mundialmag, FFA, ФК "Сидней", ФК "Оливейренсе"©️

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