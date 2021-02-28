"Интер" одержал разгромную победу в чемпионате Италии и оторвался от "Милана"

Лидер чемпионата Италии по футболу "Интер" разгромил "Дженоа" в матче 24-го тура и оторвался от преследователей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ромелу Лукаку (1-я минута), Маттео Дармиан (69-я) и Алексис Санчес (77-я).
"Интер" занимает первое место в турнирной таблице с 56 очками, опережая теперь на 7 баллов идущий следом "Милан" (49), у которого игра в запасе. Третью строчку с 46 баллами делят "Ювентус" и "Аталанта", но у туринцев есть игра в запасе.
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