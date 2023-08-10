Хабиб Нурмагомедов выбрал лучший матч в истории футбола

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о футбольном матче, который считает лучшим в истории.

"Это было как воплощение детской мечты. Я смотрел финал чемпионата мира 1998 года, это был (матч) Франция - Бразилия. Я ждал, что Роналдо будет сверкать. Я был мальчишкой, мне было 10 лет. Прошло 24 года, и я попал на финал чемпионата мира.

Да, я был на финале в России, но там была полная доминация. Французы были на голову выше. Очень интересно было, красиво, но финал в 2022 году на катарском чемпионате мира показал, что именно для меня этот матч был лучшим за всю историю. И в моей жизни это тоже эмоционально лучший матч, который я смотрел. В моей практике он остается лучшим матчем.

Интриги, интриги, и счастливый конец. У него (Месси) получилось как в индийских фильмах или турецких сериалах", - приводит слова Нурмагомедова Gorilla Fighting.

Финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией завершился со счетом 3:3 в основное и дополнительное временя и 4:2 по пенальти в пользу команды Месси.

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