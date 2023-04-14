Горячая супермодель сделала выбор между двумя топ-клубами

Одна из самых популярных супермоделей мира Эмили Ратаковски засветилась в форме "Наполи". Это не первый раз, когда ее можно увидеть в форме футбольных клубов, передают Vesti.kz.
Американская супермодель с почти 30 миллионами подписчиков в Instagram опубликовала в сторис фото в футболке "Наполи" перед первым матчем команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана".
Однако эта поддержка не помогла команде Лучано Спалетти. "Наполи" проиграл со счетом 0:1 в выездном матче на "Сан-Сиро". Все решится в ответной игре 18 апреля.
В прошлом американская знаменитость носила сшитые на заказ футболки "Ромы" и "Ювентуса".
Emily Ratajkowski was the first in modern history to wear the #10 shirt for both Juventus and Roma.— UEFA Europa League Official Spokesperson (@WWFTD) July 12, 2022
Dybala could become the 2nd. pic.twitter.com/lqK9I4qyfQ
И даже посетила мероприятие по случаю запуска новой эмблемы "Юве", что ставит под сомнение ее искренность боления за "Наполи".
А такие снимки можно встретить у Ратаковски в соцсетях:
Vi sblocco un ricordo #EmilyRatajkowski #Juventus #JuveNantes #ForzaJuve pic.twitter.com/GL6J09rdA7— Andrea (@BnAndrea_) February 16, 2023
Напомним, что победитель противостояния "Милан" - "Наполи" в полуфинале встретится с сильнейшим другой четвертьфинальной пары "Бенфика" - "Интер".
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