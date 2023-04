Горячая супермодель сделала выбор между двумя топ-клубами

Одна из самых популярных супермоделей мира Эмили Ратаковски засветилась в форме "Наполи". Это не первый раз, когда ее можно увидеть в форме футбольных клубов, передают Vesti.kz.

Американская супермодель с почти 30 миллионами подписчиков в Instagram опубликовала в сторис фото в футболке "Наполи" перед первым матчем команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана".

Однако эта поддержка не помогла команде Лучано Спалетти. "Наполи" проиграл со счетом 0:1 в выездном матче на "Сан-Сиро". Все решится в ответной игре 18 апреля.

В прошлом американская знаменитость носила сшитые на заказ футболки "Ромы" и "Ювентуса".

Emily Ratajkowski was the first in modern history to wear the #10 shirt for both Juventus and Roma.



Dybala could become the 2nd. pic.twitter.com/lqK9I4qyfQ