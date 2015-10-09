Алматинский "Кайрат" уступил чешскому "Градец-Кралове" со счётом 0:1 в первом матче третьего раунда Пути чемпионов стран Юношеской (U-19) Лиги УЕФА, сообщают Vesti.kz.

"Кайрат" остался в меньшинстве

Встреча прошла в городе Градец-Кралове (Чехия). Первый тайм завершился без забитых мячей, однако вскоре после перерыва положение алматинцев осложнилось.

На 49-й минуте полузащитник "Кайрата" Мухамедали Абиш получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Первое предупреждение футболист заработал ещё на 13-й минуте встречи.

Численным преимуществом хозяева воспользовались на 61-й минуте: Лукаш Ванек забил единственный гол и принёс чешской команде победу — 1:0.

Ответный матч пройдёт в Алматы

Ответная встреча состоится 12 декабря в Алматы. По её итогам определится участник следующего раунда турнира.

Напомним, в первом раунде "Кайрат" разгромил черногорскую "Младость Донья-Горица" с общим счётом 13:1. Во втором этапе алматинцы прошли венгерский МТК, победив по сумме двух матчей - 5:3.

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