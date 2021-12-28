Globe Soccer Awards назвал лучшего бомбардира в истории футбола и победителей в других номинациях

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром в истории на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards в Дубае, сообщает Р-Спорт.

Летом этого года 36-летний форвард вернулся в "Манчестер Юнайтед". За свою карьеру обладатель пяти "Золотых мячей" забил 802 гола (687 - за клубы, 115 - за национальную команду).

"Криштиану Роналду, имеющий огромное количество поклонников по всему миру, является топовым спортсменом, который сочетает свои героические подвиги на поле с профессиональной преданностью спорту и непревзойденным трудолюбием - теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен", - говорится в сообщении премии.

Итоги премии Globe Soccer Awards

"Челси" - лучший мужской футбольный клуб 2021 года

Сборная Италии - лучшая национальная команда года

Леонардо Бонуччи из "Ювентуса" - лучший защитник года

Килиан Мбаппе из ПСЖ - лучший футболист года

Роберт Левандовски из "Баварии" - игрок года по версии болельщиков и лучший бомбардир года

Роберто Манчини из сборной Италии - лучший тренер года