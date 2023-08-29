Главный тренер сборной Аргентины оценил игру Месси в "Интер Майами"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре нападающего Лионеля Месси в "Интер Майами", передает "Чемпионат".

"Месси в порядке, я вижу его счастливым, радостным, и это здорово. В конце концов, ему нужно, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было комфортно, чтобы он и его семья чувствовали себя счастливыми, как и его товарищи по команде. Его присутствие на поле - это уже нечто невероятное. Одноклубники и соперники Месси - все вместе с Лионелем создают нечто особенное в США. Месси по-прежнему более чем в состоянии продолжать показывать высокий уровень футбола", - приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

В нынешнем сезоне Месси провел за "Интер Майами" девять матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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