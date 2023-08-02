Главный тренер "Ливерпуля" обеспокоен трансферным окном в Саудовской Аравии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обеспокоен сроками трансферного окна в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Дело в том, что в топовых чемпионатах Европы оно закрывается 1 сентября, а в Саудовской Аравии - 20 сентября.

"Самое плохое, что трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто еще три недели. Это проблема для Европы. УЕФА и ФИФА должны найти решение", - сказал Клопп.

Напомним, чемпионат английской Премьер-лиги стартует 11 августа.

Последним громким трансфером в Саудовской Аравии стал сенегалец Садио Мане, перешедший из "Баварии" в "Аль-Наср".

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