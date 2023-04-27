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"Газпром" придумал способ продавать игроков РПЛ в Европу. Причем здесь Air Astana?

"Газпром" придумал способ продавать игроков РПЛ в Европу. Причем здесь Air Astana?
©ФК "Бешикташ"

Один из крупнейших футбольных клубов Турции "Бешикташ" близок к заключению крупной трехлетней коммерческой сделки с российским "Газпромом". Речь идет не только о титульном спонсорстве. В рамках соглашения нефтяная компания намерена использовать турецкий клуб в качестве посредника для продажи ведущих игроков из РПЛ в европейские клубы. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Согласно TRT Spor TV, "Газпром" получит права на название домашнего стадиона клуба в Стамбуле, а также с сезона-2024/25 логотип российской компании появится на футболках "Бешикташа".

Общая стоимость сделки оценивается в 61,5 миллиона евро, и после первых трех лет будет предусмотрена возможность ее продления на два года.

Впервые о сделке заговорили две недели назад издания UrduPoint News и Sputnik, которые назвали сумму в 60 миллионов евро.

Также сообщается, что спонсорское соглашение "Газпрома" и "Бешикташа" включает в себя гораздо больше, чем права на нейминг стадиона и размещение на футболках. Турецкий клуб может стать клубом-проводником для российских игроков в Европу.

Предполагаемое предложение "Газпрома" "Бешикташу":

1)  игроки, которые хотят покинуть РПЛ, будут отдавать приоритет "Бешикташу";

2) "Бешикташ" не будет платить за трансфер игроков из России. "Газпром" покроет эту сумму;

3) "Бешикташ" будет получать только 15-25 процентов от будущих продаж этих игроков;

4) правительство России также поддержит этот проект "Газпрома". Таким образом, игроки не будут покидать РПЛ бесплатно и обойдут санкции ФИФА;

5) "Газпром" сделает "Бешикташ", если тот примет спонсорское предложение, командой уровня Лиги чемпионов.

За последние 12 месяцев после вторжения России в Украину в феврале прошлого года "Газпром" был исключен из числа коммерческих партнеров многими спортивными организациями из-за его связей с российским государством.

В марте прошлого года УЕФА расторг сделку с компанией, как и немецкий клуб "Шальке".

В настоящее время основным спонсором "Бешикташа" и партнером по названию стадиона является компания Vodafone, заключившая сделку в 2013 году. Телекоммуникационный гигант также владел правами на футболку в период с 2014 по 2020 год.

По данным Fotospor, одна из британских компаний (вероятно, речь идет как раз о Vodafone – предыдущем спонсоре), которая вела предварительные переговоры с клубом, заявила, что у тех будут проблемы, если договор все же будет подписан. В ответ "Бешикташ" сделал официальные запросы в ФИФА и УЕФА. Те не дали четкого разъяснения. Но адвокаты клуба уверены, что серьезных сложностей возникнуть не должно. Потому что деньги будут переводиться из России, а не в Россию.

Сообщалось, что, помимо "Газпрома", на клуб с предложением вышли казахстанская компания Air Astana и южнокорейский производитель шин Hankook. Но они предложили несопоставимые деньги. Поэтому "Бешикташ" и склоняется к контракту с россиянами.

Еще предстоит выяснить, как воспримут сотрудничество между "Газпромом" и "Бешикташем" в более широком европейском футбольном сообществе, ведь Турция является членом УЕФА, а ее национальные команды участвуют в клубных соревнованиях под эгидой футбольного союза.

Футбольная история "Бешикташа" началась в 1903 году, клуб имеет множество регалий: 16 раз становился чемпионом Турции, 10 раз обладал кубком страны, 9 раз выигрывал суперкубок Турции.

В настоящее время "Бешикташ" занимает третье место в таблице турецкой Суперлиги сезона-2022/23, осталось сыграть шесть матчей.

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Метки:
Турция Футбол

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