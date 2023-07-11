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Футболисты сборных США и Канады устроили массовую драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ

Футболисты сборных США и Канады устроили массовую драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
©КОНКАКАФ

Футболисты сборных США и Канады устроили массовую драку на розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ, сообщает Marca. Это произошло после четвертьфинального матча.

Отмечается, что потасовка произошла в подтрибунном помещении. Причиной стало то, что футболисты сборной США насмехались над своими соперниками. Разнимать дерущихся пришлось тренерам и охранникам.

Что касается самого матча, основное время завершилось ничьей 2:2. Сборная США прошла дальше по пенальти и в полуфинале сыграет с Панамой.

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Метки:
США Канада Массовая драка

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