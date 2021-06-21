Футболисты сборной Чили устроили вечеринку с проститутками на Кубке Америки

Футболисты сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки, устроив секс-вечеринку, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Marca.
Семь футболистов команды - Артуро Видаль ("Интер"), Гари Медель ("Болонья"), Пабло Арангис ("Универсидад де Чили"), Эдуардо Варгас ("Атлетико Минейро"), Жан Менесес ("Леон"), Пабло Гальдамес ("Велес Сарсфилд") и Гильермо Марипан ("Монако") - пригласили в Gran Hotel Odara проституток.
Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Все футболисты были оштрафованы.
Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.
Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22 июня в ее календаре матч с Уругваем, а 25-го - с Парагваем.
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